Aktualisiert am 30.05.2022 - 17:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

An verschiedenen Orten in Frankfurt kursieren verunglimpfende Fake-Plakate gegen Oberb├╝rgermeister Feldmann. Die Initiatoren der Hetzkampagne sind bislang unbekannt. Kritik kommt von der Linken.

Seit Montagmorgen befinden sich an unterschiedlichen Pl├Ątzen in Frankfurt am Main Fake-Plakate, die den Oberb├╝rgermeister Peter Feldmann (SPD) stark verunglimpfen. Darauf zu sehen: Ein Bild von Feldmann, umrankt von Geldscheinen, dem SPD-Logo, dem Europa-League-Pokal und einer M├╝lltonne.