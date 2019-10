LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Rafael van der Vaart feiert HSV-Abschied in Hamburg

14.10.2019, 10:33 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Über 30.000 Fußball-Fans haben den Niederländer Rafael van der Vaart am Sonntag in Hamburg verabschiedet. Mit Weggefährten von seinen Stationen Ajax Amsterdam, Real Madrid, Tottenham Hotspur und zweimal Hamburger SV absolvierte der 36 Jahre alte Niederländer im Volksparkstadion sein letztes Match. 6:7 (2:1) hieß es am Ende zwischen "Rafas HSV Stars" und "Rafas All Stars", in deren Reihen van der Vaart je eine Halbzeit stand.

Van der Vaart ist einer der besten Fußballer, den der HSV je hatte. 66 Tore in 199 Pflichtspielen schoss der Niederländer für den HSV in Bundesliga, DFB-Pokal und Europacup.

Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog. Hier halten wir Sie über das Sportgeschehen in Hamburg auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.