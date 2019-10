Alle aktuellen News zu HSV, St. Pauli und Co.

LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

"Hamburg war meine zweite Heimat", soll der ehemalige HSV-Profi Rafael van der Vaart gesagt haben. Der Niederländer hat in Hamburg einen bleibenden Eindruck hinterlassen, nicht nur sportlich. Über den emotionalen Abschied des HSV-Stars hat t-online.de-Sportredakteur Noah Platschko geschrieben...



Vom Abschiedsspiel für "Rafa" haben die Hamburger nun ein Highlight-Video gemacht:

Wer schon immer mal den HSV besuchen wollte, hat etwa in den Herbstferien die Chance – bis zum 20. Oktober bietet der Hamburger SV mehrmals täglich Stadionführungen an.

Die Hamburger Herbstferien sind in vollem Gange ✌



Wer sich dieser Tage gern mal im #Volksparkstadion umsehen möchte, der kann das bis zum 20. Oktober täglich um 11, 12, 13, 14 und 16 Uhr bei unseren Rundgängen tun 👉https://t.co/05aFEWWLqy



Kommt vorbei! #nurderHSV pic.twitter.com/2xRKLNUFxW — Hamburger SV (@HSV) October 14, 2019

Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog. Hier halten wir Sie über das Sportgeschehen in Hamburg auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.