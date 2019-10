FC St. Pauli stellt Cenk Sahin frei

Der Sport-Tag im Live-Blog

14.10.2019

Christoph Moritz ist heute wieder beim Mannschaftstraining im Volkspark dabei gewesen. Das meldete der HSV auf Twitter.

Beim FC St. Pauli und Cenk Sahin stehen die Zeichen jetzt endgültig auf Trennung. Wie der Zweitligist eben mitteilte, wird Sahin nach seinem Instagram-Post zum Einsatz der türkischen Armee in Syrien mit sofortiger Wirkung freigestellt. "Zur Entscheidungsfindung trugen vor allem die wiederholte Missachtung der Werte des Vereins sowie der Schutz des Spielers bei", heißt es auf der Website von Pauli. Offenbar wollte Sahin nicht einsehen, warum so viele Menschen ein Problem mit seinem Post haben. Näheres zum Hintergrund lesen Sie hier...

Der FC St. Pauli nimmt erstmals an der virtuellen Bundesliga teil. "Mit der Teilnahme an der VBL probieren wir uns nun auch im professionalisierten eFootball aus", sagte St.-Pauli-Marketingleiter Martin Durst. Auftakt zur virtuellen Bundesliga ist am 4. November, teilte der Verein am Montag auf seiner Webseite mit.

Die ehemaligen HSV-Trainer Thomas Doll und Bruno Labbadia sind optimistisch, dass dem Hamburger SV im zweiten Jahr die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gelingen wird. "Der HSV wirkt unter Trainer Dieter Hecking sehr stabil", sagte Doll beim Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart. Auch Ex-HSV-Coach Bruno Labbadia sieht den Verein auf einem guten Weg...

Über 30.000 Fußball-Fans haben den Niederländer Rafael van der Vaart am Sonntag in Hamburg verabschiedet. Mit Weggefährten von seinen Stationen Ajax Amsterdam, Real Madrid, Tottenham Hotspur und zweimal Hamburger SV absolvierte der 36 Jahre alte Niederländer im Volksparkstadion sein letztes Match. 6:7 (2:1) hieß es am Ende zwischen "Rafas HSV Stars" und "Rafas All Stars", in deren Reihen van der Vaart je eine Halbzeit stand.

Van der Vaart ist einer der besten Fußballer, den der HSV je hatte. 66 Tore in 199 Pflichtspielen schoss der Niederländer für den HSV in Bundesliga, DFB-Pokal und Europacup.

