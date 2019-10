LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Spekulationen um Trochowski-Comeback in der Oberliga

18.10.2019, 10:22 Uhr | t-online.de

Piotr Trochowski beim Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart: Der Ex-HSV-Spieler könnte ein Comeback in der Oberliga geben. (Quelle: MIS/imago images)

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Schlechte Nachrichten für den HSV: Kapitän Aaron Hunt droht für das Spiel gegen Arminia Bielefeld am Montag auszufallen. Wegen einer Oberschenkel-Zerrung trainiert er auch heute nur individuell und nicht mit der Mannschaft. Ob er rechtzeitig fit wird, ist immer fraglicher.



Der Auftritt von Piotr Trochowski bei der dritten Mannschaft des HSV (siehe unser Sport-Blog von gestern) nährt Spekulationen über ein Comeback des Technikers in der Oberliga. Zumindest berichtet die "MOPO" heute, dass Trochowski sich eine Rückkehr als aktiver Spieler zum HSV vorstellen kann. "Ich werde jetzt erstmal trainieren und muss abwarten, wie meine Knie auf die Belastung reagiert", zitiert das Blatt den Spieler. "Wenn ich aber merke, dass alles okay ist, ist es absolut möglich, dass ich auch in der Oberliga auflaufe."

