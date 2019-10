LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Adrian Fein: Vom Bayern-Juwel zum HSV-Star

29.10.2019, 17:09 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Heute Abend um 18.30 Uhr ist Anpfiff zur zweiten Runde im DFB-Pokal zwischen HSV und VfB Stuttgart. Hier geht es zum Live-Ticker der Partie.

Adrian Fein ist anders. Er ist kreativ, technisch versiert und spielintelligent. Für einen auf Ballbesitz fokussierten Fußball, wie ihn Dieter Hecking beim HSV spielen lässt, passt er perfekt, findet t-online.de-Fußball-Experte Benjamin Zurmühl. Hier lesen Sie, was Fein so besonders macht...

Trainer Jos Luhukay vom FC St. Pauli geht mit großem Respekt in das DFB-Pokalduell mit Eintracht Frankfurt. "Die Eintracht lässt nicht nur in der Bundesliga aufhorchen, sondern spielt auch in der Europa League eine gute Rolle. Insgesamt gesehen treffen wir auf eine Mannschaft, die qualitativ viel stärker ist als wir", sagte er vor dem Gastspiel des favorisierten Bundesligisten aus Hessen am Mittwoch (20.45 Uhr). Dennoch wollen die Kiezkicker aus der 2. Liga ihre Chance suchen...

Gambias Fußball-Nationaltrainer Tom Saintfliet will HSV-Profi Bakery Jatta unbedingt für Einsätze in der Nationalmannschaft gewinnen. "Gambia hat sich noch nie für den Afrika-Cup qualifiziert. Mit Jattas Fähigkeiten hätten wir insgesamt vielleicht die stärkste Offensive in der Geschichte der gambischen Nationalmannschaft", sagte der 46-jährige Belgier der "Bild"-Zeitung. Derweil hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Plan aufgegeben, den 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommenen Jatta in die deutsche U21 aufzunehmen...

Morgen trifft der FC St. Pauli im DFB-Pokalspiel auf Eintracht Frankfurt. "Wir werden mit viel Leidenschaft und Kampf versuchen, die qualitativen Unterschiede zu kompensieren", sagte Coach Jos Luhukay vor der Partie. "Wir müssen als Team harmonieren und funktionieren, um eine Runde weiterzukommen".

"Er hat immer ein zweites Trikot dabei": Der FC St. Pauli feiert heute mit einem liebenswürdigen Tweet den Geburtstag des Mitarbeiters Thorge Blöcker. Blöcker ist Zeugwart bei den Kiezkickern und damit für das Equipment zuständig. Wir schließen uns den Glückwünschen an!

Er hat immer ein zweites Trikot zur Hand: Zeugwart Thorge #Blöcker feiert heute seinen Geburtstag. 🎂🥂🎁



Lieber Thorge, lass es krachen und genieß den Tag! 🕺🏻#fcsp pic.twitter.com/6MVXDNVIX0 — FC St. Pauli (@fcstpauli) October 29, 2019

Drei Tage nach dem 2:6 in der 2. Fußball-Bundesliga tritt der VfB Stuttgart heute im DFB-Pokal erneut beim Hamburger SV an. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wie stellen sich die Schwaben diesmal auf?

Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog. Hier halten wir Sie über das Sportgeschehen in Hamburg auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.