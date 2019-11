LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

24-Jähriger wegen Randale bei HSV-Abstieg vor Gericht

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen beim letzten Bundesliga-Spiel des Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach kommt es am Montag vor dem Amtsgericht Altona zu einem ersten Prozess. Dem 24 Jahre alten Angeklagten wird laut Staatsanwaltschaft Landfriedensbruch vorgeworfen. Er soll bei der Partie am 12. Mai 2018 gemeinsam mit weiteren rund 50 Personen Rauchbomben und Feuerwerkskörper gezündet und sich vermummt haben. Mehr dazu hier.

Am Samstag starten die HSV Eishockeyfrauen in die neue Saison. Um 12.45 Uhr beginnt das 1. Punktspiel in Stellingen, und zwar gegen die ASV Penguins. Unter dem Motto "Heiß auf Eis" wollen die Hockeydamen es Stellingen zeigen.

Die Welt ist eine Scheibe! 😉 Morgen starten auch wir endlich in die Saison. Am Samstag, 2.11. um 12.45 Uhr beginnt unser... Gepostet von HSV Eishockeyfrauen am Freitag, 1. November 2019

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss den Rest der Hinrunde auf Abwehrtalent Josha Vagnoman verzichten. Der 18-Jährige habe sich einen Bruch des Fußwurzelknochens zugezogen, teilte der Verein mit. Das habe eine eingehende Untersuchung ergeben. Nun soll Khaled Narey den Verletzten ersetzen.



Nareys Stammposition ist eigentlich in der Offensive. In seiner Zeit in Fürth und danach auch beim HSV hat der 25-Jährige allerdings auch schon mehrfach als Rechtsverteidiger gespielt. Er muss beim kommenden Spiel nun auch rechts in der Abwehr liefern.

