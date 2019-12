LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Holt sich der HSV Verstärkung?

09.12.2019, 09:30 Uhr | t-online.de , Martin Hoffmann

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Deutlich besser als für die Fußballer des HSV lief das Wochenende für die Handballer: Die erste Herrenmannschaft gewann in der 2. Handball-Bundesliga souverän mit 37:17 gegen den TV Emsdetten. Bester Torschütze der Hamburger war Niklas Weller. Wir gratulieren zu diesem Erfolg!



Was für ein Zeichen! Wir gewinnen mit 37:17 gegen den TV Emsdetten 🎉 Das war von vorne bis hinten richtig geil! Niklas... Gepostet von Handball Sport Verein Hamburg am Sonntag, 8. Dezember 2019

Der Hamburger SV hat am Freitag auch gegen den FC Heidenheim mit 0:1 verloren – und bleibt damit auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Arminia Bielefeld. Allerdings zeigte der Trend beim HSV zuletzt deutlich nach unten: Die Hamburger holten nur einen Sieg an den vergangenen fünf Spieltagen. Folgerichtig werden jetzt Stimmen lauter, die fordern, dass der Kader im Winter verstärkt werden muss. Die Kollegen der "Mopo" nennen schon mal mögliche Kandidaten. "Leicht wird die Suche und Auswahl sicher nicht. Denn es besteht auch immer die Gefahr, dass durch neue Spieler das bislang gute Mannschaftsgefüge gestört und das Vertrauen in die eigenen Spieler in Mitleidenschaft gezogen wird", heißt es dort.

