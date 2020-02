LIVESport-Tag im Live-Blog

FC St. Pauli gegen Dresden – eine Schicksalspartie?

14.02.2020, 09:44 Uhr | t-online.de

Ryo Miyaichi am Ball: Der FC St. Pauli empfängt heute Dynamo Dresden. (Quelle: Archivbild/Sven Simon/imago images)

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport.

Der FC St. Pauli will sich heute mit einem Sieg im Heimspiel gegen Dynamo Dresden von den Abstiegsplätzen der 2. Fußball-Bundesliga entfernen. Die Hamburger stehen mit 22 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz und haben lediglich einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang.

Die Gäste reisen als Tabellenletzte nach Hamburg und haben vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus der schönsten Stadt der Welt. Hier versorgen wir Sie heute wieder mit den aktuellen Nachrichten und besten Geschichten aus dem Lokalsport.