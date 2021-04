Frontscheibe zersplittert

Männer greifen Autofahrer mit Steinen an

05.04.2021, 15:44 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife (Symbolbild): Der junge Mann meldete den Angriff auf sein Auto bei der Polizei. (Quelle: Lino Mirgeler/dpa)

Nachdem er auf einer Fahrbahn zunächst Ästen ausweichen musste, wurde ein junger Mann von einer Gruppe Unbekannter mit Steinen attackiert. Er wurde durch Splitter der Windschutzscheibe verletzt.

Ein 19-jähriger Autofahrer hat bei der Polizei einen Angriff einer Gruppe junger Männer mit Steinen auf seinen Wagen in Hamburg angezeigt. Durch die zersplitternde Frontscheibe habe er leichte Schnittverletzungen erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der 19-jährige in der Nacht zu Freitag mit seinem Auto mehreren Ästen auf der Fahrbahn ausweichen.

Plötzlich sollen acht bis neun männliche Personen auf die Fahrbahn gelaufen sein und das Fahrzeug mit größeren Steinen beworfen haben. Das Auto wurde stark beschädigt. Eine sofortige Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos. Der 19-Jährige beschrieb sie lediglich als 15 bis 20 Jahre alt.



Am Tatort fanden die Beamten Äste und Tannengrün. Außerdem stellten sie mehrere größere Steine als Beweismittel sicher. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.