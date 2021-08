Drei Frauen verletzt

Schwerer Unfall an Fußgängerampel in Hamburg

01.08.2021, 13:43 Uhr | t-online

Bei einem Unfall in der Hamburger Innenstadt wurden drei Frauen von einem Auto erfasst. Sie suchten wohl Schutz vor einem Regenschauer – und missachteten womöglich eine rote Ampel.

In Hamburg ist ein Fahrer mit seinem Pkw in eine Menschengruppe gefahren. Mindestens drei Frauen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Feuerwehr rückte mit drei Rettungswagen sowie einem Löschfahrzeug und zwei Notärzten an die Einsatzstelle an, berichtet ein Reporter.

Nach ersten Erkenntnissen wollten die Frauen die Straße überqueren, um einem Regenschauer auszuweichen, heißt es seitens der Feuerwehr. Zu diesem Zeitpunkt soll die Fußgängerampel Rot gezeigt haben. Während des Rettungseinsatzes musste die Kurt-Schumacher-Allee in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die genauen Umstände sind Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.