Mehrere Objekte durchsucht

Drogen-Razzia in Harburg und Eißendorf – Festnahmen

03.09.2021, 07:53 Uhr | t-online

In Hamburg ist es der Polizei offenbar gelungen, einen Drogenring zu sprengen. Zahlreiche Beamte durchsuchten Wohnungen, einen Kiosk sowie einen Kulturverein – und wurden fündig.

In Hamburg haben Polizeikräfte des Landeskriminalamtes (LKA) am Donnerstagnachmittag eine Razzia durchgeführt. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei durchsuchten sie in den Stadtteilen Harburg und Eißendorf unter anderem mehrere Wohnungen, einen Kiosk und einen Kulturverein.



Das berichten die "Hamburger Morgenpost" und ein Reporter vor Ort. Bei den Durchsuchungen seien Drogen sichergestellt geworden. Der Kiosk soll laut dem "Abendblatt" in der Szene ein bekannter Treffpunkt gewesen sein.

In dem Kulturverein wurde laut den Berichten zudem ein Glücksspielautomat sichergestellt.

Polizeikräfte betreten einen Hamburger Kiosk: Auch hier sollen Drogen gefunden worden sein. (Quelle: Blaulicht-News.de)

Wie die "Hamburger Morgenpost" weiter berichtet, wurden in einem Keller in der Bünte-Straße vier Kilo Marihuana, dreieinhalb Kilo Haschisch und rund 300 Gramm Kokain sichergestellt. Mehrere Personen wurden laut dem Bericht festgenommen.