"Aloha Heja He"

Hamburger Seemannslied in China auf Platz 1

14.12.2021, 16:24 Uhr | t-online, KS

Mit seinem Lied "Aloha Heja He" eroberte Achim Reichel die deutschen Charts – vor dreißig Jahren. Nun wird der Hit erneut gefeiert. In China geht das Lied an die Spitze.

Der gebürtige Hamburger Achim Reichel nahm 1991 das Lied "Aloha Heja He" auf. Rund 30 Jahre später landet der Hit in den chinesischen Charts der App Shazam, wie "Mopo" berichtet. Die App dient als Musikerkennungsprogramm und ermöglicht Nutzern, Songs zu erkennen.



In seinem Lied singt Reichel über einen Seemann und dessen Leben auf hoher See. Sein schönstes Ziel sei die Insel Sansibar. Einem vorherigen Bericht der "Welt" zufolge war die Nachfrage nach Titel und Interpret in China so groß, dass der Song nun auf Platz 1 der dortigen Charts landete. Von China ist in dem Song jedoch nie die Rede.



Hamburger Lied in China: Dank TikTok zu neuem Erfolg

Die Chinesen sollen mithilfe der Social-Media-App TikTok (chinesisch "Douyin", Anm. d. Red.) auf das Lied gestoßen sein, heißt es weiter. Auch die Globalisierung habe folglich eine Rolle gespielt.

Laut RTL freut sich Reichel über den ersten Platz: "Ich denke: 'Nummer eins, hallo?' Seitdem laufe ich ein bisschen euphorisiert durch den Tag." Es sei ein Bonus von höchster Stelle stellt der 77-jährige Musiker klar.