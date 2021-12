Auseinandersetzung eskaliert

Messerstecherei in Hamburg – zwei Schwerverletzte

14.12.2021, 19:09 Uhr | t-online, KS

Nahe des Hamburger Hauptbahnhofs ist es zu einer Messerstecherei gekommen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Die Täter flüchteten mit einem Pkw.

In Hamburg ist es an der Drogenberatungsstelle Drob Inn zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen gekommen, bei der zwei Personen mit einem Messer schwer verletzt wurden. Gegen 17 Uhr erreichte die Polizei ein Anruf aus der Kurt-Schumacher-Allee in St. Georg, wie ein Sprecher auf Anfrage von t-online bestätigt.

Die Feuerwehr sei mit zwei Rettungswagen und Notärzten eingetroffen, um die Verletzten zu behandeln. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Die mutmaßlichen Täter seien mit einem Auto geflüchtet.



Warum es zu der Messerstecherei kam, ist bislang unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.