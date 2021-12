Mögliche Ansteckung durch Mitarbeiter

Zwei Tote nach Corona-Ausbruch in Hamburger Klinik

17.12.2021, 17:00 Uhr | t-online, KS, dpa, ads

Nachdem ein Mitarbeiter auf einer Krankenstation in Hamburg acht Patienten mit Corona angesteckt haben soll, sind zwei der Betroffenen gestorben. Die Klinik geht von einer unglücklichen Impf-Lücke aus.

Nach einem Corona-Ausbruch auf einer Geriatrie-Station im Agaplesion Bethesda Krankenhaus in Hamburg-Bergedorf sind zwei der Infizierten gestorben. "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen", sagte Geschäftsführerin Maria Theis am Freitag.

Beide Patienten seien bereits vor der Aufnahme schwer vorerkrankt gewesen. "Diese tragischen Ereignisse verdeutlichen noch einmal auf schwer erträgliche Weise, wie gefährlich das Coronavirus ist." Ein Palliativpatient war nach Angaben eines Sprechers bereits vor der Infektion in einem sehr schwierigen Zustand, ein weiterer Patient erkrankte so schwer an Corona, dass er auf die Intensivstation verlegt werden musste.

Auf der Geriatrie-Station des Agaplesion Bethesda Krankenhauses werden nunmehr sechs Infizierte behandelt. "Alle anderen Patienten zeigen keine oder nur leichte Symptome", sagte Theis weiter. Die Klinik geht davon aus, dass ein Mitarbeiter der Klinik das Virus in die Abteilung getragen hat. Auch ein Kollege soll sich mittlerweile angesteckt haben.

Corona-Ausbruch in Hamburg: Krankenhaus geht von Impf-Lücke aus

Der Angestellte soll doppelt geimpft gewesen sein und erst einen Tag zuvor seine dritte Booster-Impfung bekommen haben. Ein Sprecher vermutete, dass der Vorfall wahrscheinlich genau in einer Lücke passiert sein könnte: Der Schutz der Doppelimpfung sei vermutlich abgeklungen gewesen und die Booster-Impfung habe ihre Wirkung noch nicht entfalten können.

Nachdem ein Antigen-Test negativ ausgefallen war, hatte der Mitarbeiter aufgrund von leichten Symptomen einen PCR-Test gemacht – der positiv ausfiel. Er hatte sich daraufhin nach Informationen eines Sprechers umgehend in Quarantäne begeben. Auch die zunächst acht Positiv-Getesteten wurden isoliert.