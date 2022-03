250 Geflüchtete harren aus

Behörde räumt Zelt vor dem Aufnahmezentrum

15.03.2022, 14:23 Uhr | EP, t-online

Vor dem Aufnahmezentrum für Geflüchtete aus der Ukraine in Hamburg auf der Hammerstraße bilden sich seit Tagen lange Schlangen. Ein Zelt sollte die Wartenden vor Kälte und Regen schützen. Dieses wurde nun geräumt.

250 Menschen sind am Montagabend gegen 22 Uhr von Mitarbeitern der Hamburger Behörde für Inneres und Sport aufgefordert worden, ein Zelt des Technischen Hilfswerkes zu räumen. Sie wollten, wie auch schon die Tage zuvor, die Nacht vor dem Aufnahmezentrum in der Hammer Straße verbringen, um sich so einen Platz in der Aufnahmeschlange zu sichern.

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, habe die Amtsleiterin einen Polizeieinsatz und die Räumung veranlasst. Als Grund dafür habe die Behörde Sorgen um den Brandschutz in dem Zelt angeführt. Gegenüber "24hamburg.de" habe die Leiterin die Sorge geäußert, dass die Geflüchteten in den Zelten rauchen und somit ein Feuer verursachen könnten.

250 Geflüchtete hatten sich in dem Zelt vor der Aufnahmestelle aufgehalten. Aus Angst vor Brandschäden im Zelt, durften sie nicht bleiben. (Quelle: BLAULICHT-NEWS.DE)



Die Polizei war laut Reporter mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Sie wurde aber selbst nicht tätig, wie auch eine Sprecherin gegenüber t-online bestätigte. Ein Mitarbeiter der Behörde habe die Geflüchteten aufgefordert, das Zelt zu verlassen.

Auf eine Anfrage von t-online distanzierte sich die zuständige Behörde von dem Geschehen. "Die von Ihnen geschilderte Räumung können wir nach Rücksprache mit der Amtsleitung und dem zuständigen Polizeikommissariat nicht bestätigen", heißt es in einer schriftlichen Antwort.

Auch in der wöchentlichen Pressekonferenz des Hamburger Senates war die Räumung Thema. Sprecher Marcel Schweitzer dementiert die Räumung des Zeltes. "Wir haben versucht, die Menschen sehr intensiv zu bewegen, dort nicht die Nacht zu verbringen", erklärt der Sprecher die Situation. Zu einer Räumung sei es jedoch nicht gekommen.

Aufnahmezentrum in Hamburg: Wartende schlafen auf Gehwegen

Seit Tagen kommt es dort zu langen Wartezeiten. Von den mehr als 9.000 Geflüchteten, die bereits in der Hansestadt angekommen sind, sind bisher etwa 5.200 registriert. Das berichtete der NDR. "Keine und keiner muss auf der Straße übernachten", sagte ein Behördensprecher zu NDR 90,3. Dennoch warteten am Montagabend Dutzende Menschen vor den Türen des Zentrums.

Nachdem sie aus dem Zelt vertrieben wurden, seien viele der Wartenden auf die Gehwege und umliegende Bereiche weitergezogen, um dort zu warten.