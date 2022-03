"Ausrufezeichen gegen den Krieg"

Russisches Generalkonsulat in Ukraine-Farben angestrahlt

23.03.2022, 14:54 Uhr | dpa, t-online

Das Generalkonsulat der Russischen Föderation in Hamburg ist angeleuchtet: Für zehn Minuten leuchtete die Fassade in blau-gelb. (Quelle: Citynews TV/dpa)

Das russische Konsulat in Hamburg ist Teil einer Protestaktion gegen den Krieg von Wladimir Putin in der Ukraine geworden. Dazu wurde das Haus in Blau und Gelb gehüllt. Auch die ukrainische Hymne war zu hören.

Eine Lichtinstallation hat das Gebäude des russischen Generalkonsulats in Hamburg am Dienstagabend in den Farben der Ukraine blau-gelb angeleuchtet. Es sei ein Zeichen des Protests gegen den Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Zeichen der Solidarität mit der Ukraine, teilte ein Hamburger Hörfunksender am Dienstag mit – der Sender initiierte die Aktion.



Nach eigenen Angaben tauchte ein Großbeamer das Gebäude des Generalkonsulates im Stadtteil Uhlenhorst in blau-gelbes Licht. Zudem soll über große Lautsprecherboxen vom Dach eines gegenüberliegenden Gebäudes die ukrainische Nationalhymne zu hören gewesen sein.

Hamburg: Protestaktion dauerte nur wenige Minuten

"Mit dieser spontanen Aktion wollten wir ein deutliches Ausrufezeichen setzen gegen den unsinnigen und brutalen Krieg, den der russische Präsident Wladimir Putin gegen die Ukraine führt", wird der Geschäftsführer und Programmdirektor des Senders über den Hintergrund der Maßnahme zitiert. "Ich denke, dies ist uns gelungen."

Die Aktion sei laut der Initiatoren nach rund zehn Minuten beendet gewesen. Die Polizei bestätigte, dass von einem gegenüberliegenden Haus die ukrainische Flagge auf die Hausfassade projiziert worden sei. Strafbar soll sich bei der Aktion niemand gemacht haben.