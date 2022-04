A7 Richtung Hamburg

Audi rast unter Lkw – Paar stirbt im Wrack

14.04.2022, 07:39 Uhr | dpa, t-online

Tragischer Unfall auf der A7 in Richtung Hamburg: In Schleswig-Holstein ist ein mit zwei Personen besetzter Audi gegen einen Lkw gekracht. Beide Insassen überlebten den schweren Aufprall nicht.

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 bei Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Auto sei sehr weit unter einen Lastwagen geschoben worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Pkw-Insassen, der Fahrer und eine Frau, starben noch an der Unfallstelle.



Zunächst war unklar, wie es zu dem Unfall gekommen war. Der Wagen war offenbar mit hoher Geschwindigkeit auf den Lkw gefahren. Die A7 wurde ab der Anschlussstelle Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) gesperrt. Wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte, sei die Sperrung jedoch gegen 6.30 Uhr aufgehoben worden.