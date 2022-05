Angesichts von Anfeindungen und Hasskriminalit├Ąt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gegen in Hamburg lebende Menschen russischer Herkunft warnt die Linksfraktion vor "antirussischem Rassismus".

Hamburg: Vier antirussische Vorf├Ąlle seit Kriegsbeginn

Eine schriftliche Kleine Anfrage Celiks an den Senat hatte ergeben, dass der polizeiliche Staatsschutz in Hamburg seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar vier entsprechende Straftaten registriert hat, die sich gegen insgesamt f├╝nf Betroffene russischer Herkunft richteten. In den zwei Jahren davor gab es lediglich ein entsprechendes Ermittlungsverfahren, das aber mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurde.