Aktualisiert am 11.05.2022 - 13:14 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Mit diesem Energietr├Ąger will Hamburg das Klima schonen

Die Kupferproduktion in Hamburg soll klimaneutral werden. Dabei setzt Hamburg auf "blauen" Ammoniak. Eine erste Lieferung des Energietr├Ągers aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) geliefert werden.

Erste Testlieferungen von Ammoniak aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sollen in der zweiten Jahresh├Ąlfte 2022 im Hamburger Hafen eintreffen. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium nach einem Gespr├Ąch von Minister Robert Habeck (Gr├╝ne) und VAE-Industrieminister Sultan Al Jaber am Mittwoch in Berlin mit.