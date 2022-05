Motorradfahrer bei Crash in zwei Teile gerissen – sofort tot

Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend in Hamburg bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er mit ├╝berh├Âhter Geschwindigkeit auf der Zeppelinstra├če am Hamburger Flughafen in Fuhlsb├╝ttel unterwegs. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.