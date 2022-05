Kreuzfahrtgäste können Masken fallen lassen

KreuzfahrtgĂ€ste der Reederei Hapag-Lloyd Cruises dĂŒrfen auf den Schiffen der Reederei auf die bislang obligatorischen Corona-Masken verzichten. "Ab sofort können sich die GĂ€ste sowohl in den Außen- als auch in den Innenbereichen wieder ohne Maske aufhalten und genießen somit ein ReisevergnĂŒgen ohne EinschrĂ€nkungen", teilte die Tochter von TUI Cruises am Donnerstag in Hamburg mit.