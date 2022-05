Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat in den ersten 24 Stunden nach Beginn des Vorverkaufs f├╝r das 9-Euro-Ticket rund 56.000 der begehrten Fahrscheine verkauft. Dies seien jedoch nur die Anfragen ├╝ber die App und den Online-Shop der HVV, wie eine Sprecherin am Samstagabend mitteilte.

Auch Abo-Kunden ber├╝cksichtigt

Aktuell ist das Ticket neben App und Onlineshop an fast allen Servicestellen und in vielen Bussen im Hamburger Umland erh├Ąltlich. An Fahrkarten-Automaten, in Hamburger Bussen und in der HVV-switch-App sei das Sonderticket erst ab 1. Juni zu bekommen. (Hier haben wir alle Informationen zusammengefasst.)