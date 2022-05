Elbkinder-Kitas rechnen mit Mehrausgaben in Millionenhöhe

Hamburgs grĂ¶ĂŸter Kita-TrĂ€ger - die Elbkinder, Vereinigung Hamburger KindertagesstĂ€tten - sieht nach dem jĂŒngsten Kompromiss bei der Bezahlung von Kita-BeschĂ€ftigten Mehrkosten in Millionenhöhe auf sich zukommen. "WĂŒrde der Tarifabschluss ĂŒbernommen, mĂŒssten die Elbkinder mit jĂ€hrlichen Mehrpersonalkosten von rund neun Millionen Euro rechnen", sagte die kaufmĂ€nnische GeschĂ€ftsfĂŒhrerin Katja Nienaber der Deutschen Presse-Agentur. Eine Summe, die bislang nicht zur Refinanzierung hinterlegt sei. Die Zulage entspreche bei einer Erzieherin und einem Erzieher einer Lohnsteigerung in Höhe von durchschnittlich 3,6 Prozent.

DarĂŒber hinaus sollen die Zulagen in bis zu zwei weitere freie Tage umgewandelt werden können, was Nienaber jedoch skeptisch sieht: "Diese Regelung wĂŒrde einen erheblichen zusĂ€tzlichen Verwaltungs- und Steuerungsaufwand nach sich ziehen." Wie der Abschluss auf Bundesebene im Hamburger Tarifvertrag fĂŒr den Sozial- und Erziehungsdienst abgebildet werden kann, mĂŒsse nun verhandelt werden. "Wir gehen davon aus, dass die Verhandlungen zĂŒgig aufgenommen werden", sagte Nienaber.

Die Elbkinder, ein öffentliches Unternehmen in privater Rechtsform, betreut nach eigenen Angaben mit rund 7300 BeschÀftigten rund 32.000 Kinder in 184 Einrichtungen. In ganz Hamburg waren nach Angaben des Statistikamts Nord im MÀrz vergangenen Jahres 18 572 Personen in den Kitas als pÀdagogisches, Leitungs- oder Verwaltungspersonal beschÀftigt.