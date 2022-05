Mehrere Millionen Besucher Fremdenverkehr: "Hamburg hat nicht an der Anziehungskraft verloren" Von dpa Aktualisiert am 25.05.2022 - 12:22 Uhr Lesedauer: 2 Min. Sonnenhungrige geniessen das sommerliche Wetter an der Hamburger Aussenalster (Archivbild): Der Fremdenverkehr zeigt sich optimistisch. (Quelle: Lars Berg/imago-images-bilder)

Die Perle des Nordens: Auch nach zwei Pandemiejahren ist Hamburg bei Touristen sehr beliebt. Bald könnten die Besucherzahlen sogar das Vorkrisenniveau erreichen.

Nach zwei herausfordernden Pandemiejahren gibt sich Hamburgs Fremdenverkehr zu Beginn der Pfingstferien in den meisten BundeslĂ€ndern optimistisch. "Die Buchungszahlen zeigen eindrĂŒcklich, dass Hamburg nichts an der Anziehungskraft verloren hat, im Gegenteil", sagte der GeschĂ€ftsfĂŒhrer der Hamburg Tourismus GmbH, Michael Otremba, der Deutschen Presse-Agentur. Seit MĂ€rz steigen die Besucherzahlen demnach spĂŒrbar an. Im Sommer erwarte man eine AnnĂ€herung an das Vorkrisenniveau von 2019.

Auch der Anteil der GÀste aus dem Ausland steige wieder kontinuierlich an, liege aber noch deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie. Noch immer kÀmen deutlich weniger Touristen aus Nordamerika und Asien in die Hansestadt, so Otremba.

FrĂŒhlingshaftes Wetter und Events locken Besucher an

FrĂŒhlingshafte Temperaturen und zahlreiche Veranstaltungen, die nun nach langer Pause wieder stattfinden können, sollen zu den Pfingstferien viele Urlauber in die Hansestadt ziehen. "In Hamburg ist wieder jede Menge los", wirbt die Hamburg Tourismus GmbH auf ihrer Webseite. Zu den Veranstaltungen zĂ€hlt unter anderem das zweitĂ€gige Elbjazz-Festival, das am 3. und 4. Juni im Hamburger Hafen und der HafenCity stattfinden soll.

Zahlen zum Hamburg-Tourismus liegen bislang fĂŒr das erste Quartal 2022 vor. Demnach kamen rund 953.000 auswĂ€rtige GĂ€ste in der Hansestadt an. Das ist zwar deutlich mehr als vor einem Jahr (178.000) – allerdings galt Anfang 2021 noch ein Beherbergungsverbot.