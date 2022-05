Mehrere Verletzte bei Massenschlägerei während Konzerts

Mehrere Menschen sind bei einer Massenschl├Ągerei w├Ąhrend eines Konzerts in Hamburg am Donnerstagabend verletzt worden. An der Auseinandersetzung waren zwischen 100 und 150 Menschen beteiligt, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Ausl├Âser war eine Band, die w├Ąhrend ihres Konzertauftritts "Viva HSV" geschrien haben soll. Daraufhin h├Ątten die 30 bis 40 anwesenden Fans des FC St. Pauli etwa 60 Fans des HSV angegriffen. Drei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Eine Polizei-Sprecherin sagte, es k├Ânnten bis zu zehn Verletzte sein, aber das sei noch nicht sicher. Ob Menschen ins Krankenhaus kamen, konnte sie zun├Ąchst nicht sagen.