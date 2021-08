Hannover

Sitzung Gesundheitsausschuss vor Bund-Länder-Gesprächen

09.08.2021, 01:16 Uhr | dpa

Der Gesundheitsausschuss des niedersächsischen Landtags berät heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Staatskanzlei-Chef Jörg Mielke (SPD) wird die Ausschussmitglieder über den Stand der Beratungen zu der anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz informieren, wie die Staatskanzlei in Hannover auf Anfrage mitteilte. Am Dienstag stimmen sich die 16 Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unter anderem über die Corona-Lage in Deutschland ab.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte sich vor wenigen Tagen etwa dafür ausgesprochen, bei neuen bundesweiten Corona-Regelungen stärker die Belastung des Gesundheitssystems zu berücksichtigen.