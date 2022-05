Scholz bei Hannover Messe: Wirtschaftsumbau umso dringlicher

├ähnlich zur Globalisierung ├Ąu├čerte sich Wirtschaftsminister Robert Habeck : "Halten wir uns an ihr fest, richten wir sie aber neu aus. Wir d├╝rfen nicht einkehren in den Sprech eines neuen Nationalismus. Dann landen wir irgendwann bei Brexit und Donald Trump ."

Scholz r├Ąumte ein, dass nun auch der Modernisierungsbedarf in der Verwaltung stark hervortrete. Oft bremsen lange Verfahrensdauern etwa Windkraft-, Solarstrom- oder Stromtrassenprojekte aus. "Wir werden die Zeiten f├╝r Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigen, mindestens halbieren", k├╝ndigte er an. So sollen erste schwimmende LNG-Terminals schon zum Jahreswechsel fertig sein. Etliche Umweltsch├╝tzer kritisieren die verk├╝rzten Pr├╝fungsroutinen.

Der BDI h├Ąlt trotz des Ukraine-Krieges in der deutschen Industrie 2022 ein Exportwachstum von 2,5 Prozent f├╝r m├Âglich. Dies sei jedoch abh├Ąngig von einer Linderung der Probleme in den Lieferketten sowie dem Verzicht auf ein Gasembargo, sagte Russwurm dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Klar sei bei alldem, dass die F├╝hrung in Moskau die Verantwortung f├╝r die Lage trage. Er habe viele Partner in dem Land kennengelernt. Nun sei Russland aber "disqualifiziert ├╝ber eine Zeit, die wir noch gar nicht absehen k├Ânnen".