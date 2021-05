Maintal

Männer aus Psychiatrie geflohen: Ein Flüchtiger gefasst

10.05.2021, 11:03 Uhr | dpa

Einer der zwei Männer, die Ende April aus einer forensischen Psychiatrie im Kreis Kassel ausgebrochen waren, ist am Freitagabend in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) gefasst worden. Nach seinem Komplizen werde weiter gefahndet, sagte eine Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau am Montagvormittag. Zuerst hatten der "Hanauer Anzeiger" und die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" (HNA) darüber berichtet. Die 24 und 27 Jahre alten Gefangenen waren Ende April aus der Einrichtung in Bad Emstal-Merxhausen geflohen. Seither wurde nach den Männern gefahndet. Bei einem früheren Festnahmeversuch des nun Gefassten in Hanau war es den Angaben zufolge zu einem Zwischenfall gekommen. Am vergangenen Mittwoch fuhr er mit seinem Wagen auf zwei Zivilfahnder zu und konnte erneut fliehen. Der Mann befindet sich demnach in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde laut Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in zwei Fällen erlassen.