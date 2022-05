Karlsruhe befürwortet Bürgerbeteiligung bei Windparks

Menschen in der Nachbarschaft von Windparks profitieren k├╝nftig m├Âglicherweise h├Ąufiger vom finanziellen Ertrag. Das Bundesverfassungsgericht gab gr├╝nes Licht f├╝r gesetzliche Regelungen, die Anlagenbetreiber verpflichten, betroffene Anwohner und Kommunen am Projekt zu beteiligen. Die Karlsruher Richterinnen und Richter begr├╝nden ihre am Donnerstag ver├Âffentlichte Entscheidung mit wichtigen Gemeinwohlzielen wie dem Klimaschutz und einer gesicherten Stromversorgung. (Az. 1 BvR 1187/17)