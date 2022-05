Von Kabul nach Schwerin: Eine junge Afghanin fängt neu an

Diana Afzali hat sich und ihrer Familie einen Neuanfang in Europa ermöglicht. "Man muss sein Leben selbst in die Hand nehmen", sagt die 28-jÀhrige Ingenieurin, wÀhrend sie auf einem Sofa im Landeskommando der Bundeswehr in Schwerin sitzt und die Sonne durch das offene Fenster auf das locker getragene Kopftuch und ihre langen schwarzen Haare fÀllt. Ihr Weg begann als enge Kooperationspartnerin der NATO in Afghanistan und als Nachwuchshoffnung ihres Landes, heute ist Afzali auf dem besten Weg, sich eine Zukunft im Herzen Europas aufzubauen.

Die engagierte, hochgebildete Frau spricht sechs Sprachen und steht vor ihrem zweiten Master-Abschluss in nachhaltigem Management im französischen Rennes. Im Vergleich zum afghanischen Durchschnitt gehörte sie damit sicher zu den Privilegierten in ihrer Heimat. Doch vor den FĂ€ngen der Taliban hĂ€tte sie wahrscheinlich nichts davon retten können: Ob sie noch am Leben wĂ€re, wĂ€re sie im August 2021 - als die Taliban kampflos in Kabul einmarschierten - im Land gewesen, sie weiß es nicht. Ihr Vater riet ihr, nicht anlĂ€sslich des Geburtstags ihrer Schwester aus Frankreich zurĂŒckzukehren: Ein guter Rat, der Afzali jedoch verzweifelt im fernen Europa zurĂŒckließ. "In den ersten Tagen hatte ich keine Kraft mehr. Am Ende denkst du, Mensch, du kannst nichts mehr machen", erzĂ€hlt sie. Aus Sorge um ihre Eltern, Bruder und Schwester wandte sie sich an einen ehemaligen Kollegen, den deutschen Brigadegeneral Markus Kurczyk.