Doppelpack von Brandt sichert Dortmund Vize-Meisterschaft

Julian Brandt hat Borussia Dortmund zur Vize-Meisterschaft geschossen. Der Nationalspieler r├Ąumte mit einem Doppelpack gegen Absteiger SpVgg Greuther F├╝rth letzte theoretische Zweifel an Platz zwei hinter Dauerchampion FC Bayern M├╝nchen aus. F├╝r die Dortmunder war der Heim-Abschied von F├╝rths Trainer Stefan Leitl lange wie ein Sommerkick ohne n├Âtige Sch├Ąrfe und Tempo, in der Schlussphase des 3:1 (1:0) drehten sie am Samstag aber auf.

Brandt verwertete in der 26. Minute die erste BVB-Chance und stellte nach dem Seitenwechsel die erneute F├╝hrung her (72.). Mit seinem ersten Bundesligator lie├č Jessic Ngankam (70.) die F├╝rther Anh├Ąnger zwischenzeitlich jubeln. Felix Passlack (77.) erh├Âhte mit einem abgef├Ąlschten Schuss im mit 16 626 Fans ausverkauften Stadion.

Haaland hat schwierige Tage hinter sich. Sein Berater Mino Raiola war am vergangenen Samstag gestorben, am Donnerstag wurde dieser in Monaco beerdigt. "Man hat ihm angemerkt, dass ihn das auch belastet hat, dass er eine sehr enge Bindung zu Raiola hatte genauso wie Malen. Deswegen war es auch keine Frage f├╝r uns, ihn am Donnerstag zu entlassen und trotzdem wird er heute Gas geben", hatte Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl vor dem Spiel gesagt.