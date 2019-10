Die Sport-Woche im Blog

KSC muss Pyro-Strafe zahlen

15.10.2019, 18:03 Uhr | t-online.de

Der KSC ist heute in Kirrlach zu Gast und hat auf Twitter (wo Sie das Spiel auch per Live-Ticker verfolgen können) wenige Minuten vor Anpfiff seine Aufstellung geteilt:



Unsere Aufstellung gegen den FC Olympia Kirrlach. 🔵⚪#KSCmeineHeimat pic.twitter.com/IftVbsB7OD — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) October 15, 2019

Der Karlsruher SC ist heute Abend beim FC Olympia Kirrlach zu Gast. Das Freundschaftsspiel findet um 18.00 Uhr anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums in Kirrlach statt.

Der KSC-Nachwuchs nutze die Länderspielpause um eine ungewöhliche Trainingseinheit zu absolvieren: Im Boxclub Eggenstein gingen die U17-Spieler beim Boxen an ihre körperliche Grenzen, wie der Karlsruher SC berichtet. Wie viel Schlagkraft sie auf dem Rasen haben, können die Speiler im nächsten Match gegen Eintracht Frankfurt testen.

Nachdem Fans des Karlsruher SC beim DFB-Pokal im August gegen Hannover 96 Pyrotechnik gezündet hatten, muss der KSC nun Strafe zahlen. Wie die "BNN" berichtet, hat der DFB den Verein mit einer Pyro-Strafe von 4.800 Euro belegt.

16.21 Uhr: KSC blickt auf eine Geschichte von 125 Jahren zurück



Vor 125 Jahren entstand der Karlsruher SC. Seitdem ist viel passiert. Die Kollegen der "Badischen Neuesten Nachrichten" haben ein paar Zwischenstationen des Vereines in Karlsruhe zusammengetragen.

13.41 Uhr: KSC testet gegen Olympia Kirrlach

Am Dienstag hat sich der Karlsruher SC zum Testspiel gegen den FC Olympia Kirrlach verabredet. Anlass ist das 100-jährige Vereinsjubiläum der Kirrlacher. Anpfiff ist um 18.00 Uhr im Waldstadion Kirrlach. Tickets gibt es an der Tageskasse und im Vorverkauf in der Volksbank Kirrlach und im Globus Wiesental.

10.21 Uhr: KSC steht vor nächstem Bundesliga-Spiel



Diese Woche geht es in der 2. Bundesliga weiter: Am Sonntag, 20. Oktober trifft der KSC auf den VfL Bochum. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.

8.45 Uhr: Ingo Wellenreuther bleibt Präsident des Karlsruher SC

Ingo Wellenreuther bleibt weitere drei Jahre Präsident des KSC. Der 59 Jahre alte CDU-Politiker konnte sich bei der Mitgliederversammlung des Vereins gegen Martin Müller durchsetzen. Es war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit knappem Ausgang...

Ingo Wellenreuther: Er wurde erneut zum Präsidenten des Karlsruher SC gewählt. (Quelle: Archivbild/Jan Huebner/imago images)



