Frau stirbt

23-Jährige stürzt aus Fenster im fünften Stock

14.07.2021, 07:13 Uhr | t-online

Eine junge Frau aus Kiel hat ihren Sturz aus einem Fenster im fünften Stock nicht überlebt. Nun ermittelt Staatsanwaltschaft und Polizei.

In Kiel ist eine Frau aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Holsatiamühle gestürzt und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll die 23-Jährige am Sonntagabend gegen 19 Uhr längere Zeit im Fenster im fünften Stock gesessen haben, bevor sie stürzte.

Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte und einen Notarzt blieben erfolglos. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden zunächst aus. Die Staatsanwaltschaft Kiel und das Kommissariat 11 haben die Ermittlungen aufgenommen. Auch eine rechtsmedizinische Untersuchung steht noch aus.

Aus Schutz der Persönlichkeitsrechtes werden keine weiteren Angaben zum Umfeld der 23-Jährigen gemacht.