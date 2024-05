Videotranskript lesen

Viel Andrang erlebte die Ausstellung “Trophäen der russischen Armee” an ihren ersten Öffnungstagen.

Zu sehen gibt es Panzer und militärische Ausrüstung, die russische Streitkräfte im Ukrainekrieg erbeutet haben – darunter auch ein deutscher Leopard-Panzer.

Eine Besucherin kommentiert das Ausstellungsstück:

“Hier ist ein Panzer der lieben Deutschen. Sie rannten damit herum und behaupteten, es sei ein Super-Super-Super-Panzer. Es stellte sich heraus, dass er auch kaputtgehen und sogar auf einer Ausstellung gezeigt werden kann.”

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Ausstellung spiegele die eigene Stärke wider und dass keine westliche Ausrüstung einen Sieg der Russen in der Ukraine verhindern könne.

Die Präsentation der Kriegstrophäen, die auch aus den USA und Frankreich stammen, ist Teil der Kriegspropaganda.

Auch die Ukraine hatte bereits erbeutete russische Panzer in Kiew ausgestellt.

Sowohl Russland als auch die Ukraine erleiden im Krieg hohe Verluste. Kriegsbeobachter des niederländischen Portals Oryx gehen etwa davon aus, dass die Ukraine seit Beginn des Angriffskriegs fast 800 Panzer verloren hat, auf russischer Seite zählten sie über 2.900 verlorene Panzer.