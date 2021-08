Kiel

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein fast 50

16.08.2021, 05:12 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein beträgt inzwischen fast 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Sonntag erreichte sie 48,9, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand 20.37 Uhr) hervorgeht. Tags zuvor betrug der Wert 48,7, am vergangenen Sonntag hatte er bei 42,3 gelegen.

In Flensburg hat der Wert deutlich angezogen - auf jetzt 112,0, nach 93,2 am Samstag. In der Landeshauptstadt Kiel ging er hingegen am Sonntag etwas zurück auf 99,7 - zuvor betrug er 103,3. An dritter Stelle steht Neumünster (71,1). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz wies der Kreis Ostholstein auf - wie am Vortag mit 13,5.

Am Sonntag wurden landesweit innerhalb eines Tages 97 neue Fälle gemeldet, 80 weniger als am Samstag. Eine Woche zuvor waren es am Sonntag 80 neue Fälle gewesen. Die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern gab die Landesmeldestelle unverändert mit 40 an, die der Kranken auf Intensivstationen (16) blieb ebenfalls gleich. 10 Patienten mussten künstlich beatmet werden. Die Zahl der Genesenen betrug schätzungsweise 63.900.