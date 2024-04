"Allahu Akbar", "Gott ist groß", ruft der Redner immer wieder ins Publikum, "Allahu Akbar" schallt es aus der Menge zurück. Dazu reißen die hauptsächlich jungen Männer ihren rechten Arm in die Höhe. Frauen sieht man nicht in der Menge, die sich am vergangenen Samstag im Hamburger Stadtteil St. Georg versammelt hat. Die wenigen, die gekommen sind, stehen etwas abseits, von den Männern separiert.

"Wie viel sollen wir Muslime eigentlich noch tolerieren?"

Wie groß diese Szene genau ist, das sei derzeit sehr schwer einzuschätzen, sagt Islamwissenschaftler Michael Kiefer von der Universität Osnabrück t-online. Die Demonstrationen an sich seien nicht so stark besucht. "Seit dem 7. Oktober aber sehen wir eine enorme Mobilisierung in Sozialen Medien", sagt Kiefer. An dem Tag hatte die Hamas ein Massaker in Israel angerichtet, daraufhin begann der Krieg in Gaza. Die Gruppe falle nun, viel stärker als vergleichbare Gruppierungen, mit besonders professionellen Videoclips und Straßenaktionen auf, so Kiefer.