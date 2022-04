Kiel

Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter gesunken

06.04.2022, 19:42 Uhr | dpa

Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Corona-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein weiter gesunken. Am Mittwoch lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 1178,1 nach 1290,2 am Dienstag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 18.59 Uhr) hervorgeht. Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz 1511,5 erreicht.

Es wurden 5988 neue Infektionen registriert, eine Woche zuvor waren es 9453. Fünf weitere Todesfälle wurden gemeldet. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorbenen Menschen in Schleswig-Holstein liegt damit bei 2328.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - stieg am Mittwoch auf 6,25. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 610 Menschen in Kliniken, vier weniger als tags zuvor. Von ihnen wurden 46 auf einer Intensivstation behandelt (-3) und 20 beatmet.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte am Mittwoch der Kreis Dithmarschen (1455,1), gefolgt von Ostholstein (1391,7) und Rendsburg-Eckernförde (1315,7). Am niedrigsten ist die Inzidenz weiterhin in Pinneberg (764,1).