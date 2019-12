Köln

Germanwings-Flugbegleiter streiken: Köln-Bonn betroffen

29.12.2019, 12:44 Uhr | dpa

Maschinen der Fluggesellschaft Eurowings stehen an einem Flughafen. Foto: Bodo Marks/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der geplante Streik der Germanwings-Flugbegleiter trifft vor allem Fluggäste am Flughafen Köln-Bonn. Dort fallen knapp 80 Germanwings-Flüge am Montag, Dienstag und Mittwoch aus, weitere 13 in Düsseldorf. Das geht aus einer Übersicht auf der Internetseite von Eurowings hervor, die das Unternehmen bis zum Sonntagmorgen aktualisiert hat. Germanwings führt seine Flüge für Eurowings aus. Bundesweit fallen demnach mehr als 170 Germanwings-Flüge aus.

Ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens sagte: "Wir gehen nicht von nennenswerten Auswirkungen aus. 13 Flüge von und nach Düsseldorf wurden annulliert. Dafür gibt es aber Alternativstrecken. So dass wir davon ausgehen, dass jeder Reisende sein Ziel erreicht."

Betroffen sind bundesweit vor allem innerdeutsche Verbindungen, aber auch einige Flüge nach Österreich und in die Schweiz wurden storniert.

Am Freitag hatte die Kabinengewerkschaft Ufo die Flugbegleiter von Germanwings zu einem dreitägigen Streik ab dem kommenden Montag (30. Dezember) aufgerufen. Der Ausstand soll bis einschließlich Neujahr dauern.