Corona in Köln

Kölner Impfarzt will Bußgeld für Impfschwänzer

06.07.2021, 16:13 Uhr | t-online, dpa, AFP

Der leitende Kölner Impfarzt Jürgen Zastrow hat ein Problem mit der steigenden Zahl von Menschen, die ihren Impftermin nicht wahrnehmen. Er fordert deshalb ein Bußgeld für sie.

Die Corona-Pandemie spielt immer noch eine Rolle im Alltag in der Domstadt. Wie viele Infizierte gibt es? Welche Regeln gelten? Was müssen die Kölnerinnen und Kölner aktuell über die Covid-19-Situation wissen.

Allein im Juni haben in den Impfzentren im Gebiet der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 50.000 Menschen ihren Impftermin platzen lassen. In Köln würden täglich etwa zwei bis fünf Prozent der Termine nicht wahrgenommen. In den Arztpraxen sehe es ähnlich aus: "Das ist Termin-Terror, was wir da erleben", sagte der leitende Kölner Impfarzt Jürgen Zastrow dem "Express".

In seiner HNO-Praxis habe er bislang 4.000 Impfungen durchgeführt, doch vielen passten ihre Termine nicht mehr in den Kram. Dann gebe es Bitten um Verschiebung, Absagen – und auch Menschen, die einfach nicht kämen. Ein Aufwand für die Mitarbeiter der Praxis bedeute jeder der Fälle, aber das Schwänzen der Termine hält Zastrow für am Schlimmsten – darum sei er auch für ein Bußgeld, um Patienten zu zeigen, dass das nicht gehe. Das solle keine Strafe sein. "Wir wollen den Menschen nur klarmachen, dass sie unglaublich viel Arbeit auf der Gegenseite auslösen", so Zastrow weiter.

Nur vier neue Corona-Infektionen meldete das RKI am Dienstag für Köln – damit sinkt die Inzidenz wieder auf den Wert vom Sonntag, 9,3. Todesfälle wurden erneut keine neuen vermeldet.

Am Montag meldete das Robert Koch-Institut 23 neue Corona-Fälle – der Inzidenzwert steigt damit auf 10,5. Zuletzt hatte die Inzidenz vor genau zwei Wochen über zehn gelegen, nachdem sie zuvor rasch gefallen war. Insgesamt haben sich nun 53.575 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert. Todesfälle wurden keine neuen gemeldet, hier bleibt die Zahl bei 721.

Sonntag, 4. Juli: Vier Neuinfektionen

Nur vier neue Infektionen mit dem Coronavirus meldete das Robert-Koch-Institut für Köln am Sonntag. Damit sinkt der Inzidenzwert nun wieder etwas auf 9,3. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet.

Samstag, 3. Juli: 17 neue Coronafälle

Auch am Samstag stieg der Inzidenzwert in Köln leicht: Mit 17 gemeldeten Neuinfektionen liegt dieser nun bei 9,6. Gleichzeitig wurde die Zahl der Todesfälle korrigiert: Demnach sind doch nur 721 Menschen mit oder an Corona gestorben.

Bei der Zahl der Neunifektionen liegt Köln derzeit im oberen Feld. Zum Vergleich: Deutschlandweit liegt der Inzidenzwert aktuell bei 4,9 – ein Wert, den Köln in diesem Jahr noch nicht erreicht hat.

Freitag, 2. Juli: Inzidenzwert knapp über 9

Das Robert Koch-Institut war am Freitagmorgen noch dabei, die aktuellen Fallzahlen zu aktualisieren. Die Stadt Köln wies die Sieben-Tage-Inzidenz mit 9,2 aus. Die Zahl der bestätigten Fälle seit Pandemiebeginn stieg auf 53.531.

Innerhalb von 24 Stunden waren 18 neue Fälle hinzugekommen. Die Zahl der Todesfälle stieg um einen Fall an. Insgesamt sind in Köln 722 Menschen in Verbindung mit einer Coronainfektion gestorben.

Donnerstag, 1. Juli: Inzidenzwert steigt minimal

Das RKI meldet zum Donnerstag 17 neue Corona-Infektionen für Köln – damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz um zwei Zähler auf 8,7. Insgesamt haben sich 53.513 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert. Es wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind in Köln 721 Menschen mit oder in Folge einer Corona-Infektion gestorben.

Mittwoch, 30. Juni: Inzidenz nahezu unverändert

In Köln hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch kaum verändert. Wie schon am Vortag liegt sie bei knapp über 8. Das Robert Koch-Institut gab den Wert mit 8,5 an. Innerhalb von 24 Stunden wurde lediglich ein weiterer Fall gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Pandemiebeginn stieg auf 53.496.

Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Seit Pandemiebeginn sind in Köln 721 Menschen mit oder in Folge einer Corona-Infektion gestorben.

Dienstag, 29. Juni: Zehn neue Corona-Fälle

Das RKI meldete am Dienstagmorgen zehn neue Corona-Infektionen für Köln – das bedeutet einen leichten Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf 8,6. Insgesamt haben sich nun 53.495 Kölnerinnen und Kölner mit dem Virus infiziert. Todesfälle wurden keine neuen vermeldet, die Gesamtzahl bleibt bei 721.

Auch in Köln gilt draußen keine Maskenpflicht mehr. Bisher hatte die Millionenstadt noch eine Ausnahme gebildet, weil der Krisenstab die Maskenpflicht im öffentlichen Raum mit einer Allgemeinverfügung verlängert hatte. Diese endete jedoch in der Nacht zum Dienstag um Mitternacht.

Nun gelte auch in Köln nur noch die Corona-Schutzverordnung des Landes, sagte ein Sprecher der Stadt. Im Freien ist die Maskenpflicht damit aufgehoben, es sei denn, man steht zum Beispiel vor einem Geschäft in einer Warteschlange. In geschlossenen Räumen wie zum Beispiel in Bussen und Bahnen, in Geschäften und Arztpraxen muss weiter Maske getragen werden.

Sonderregeln enden ab Mitternacht

Am Dienstag um 0 Uhr enden die Corona-Sonderregeln für Köln. Die Allgemeinverfügung der Stadt hinsichtlich Alkohol- und Verweilverboten läuft aus – und mit ihr auch die Verschärfung der Maskenpflicht. Eine Maske muss im Freien in Köln dann nicht mehr getragen werden.

Generell gelten in der Stadt ab Dienstag die Regeln des Landes NRW der Öffnungsstufe 1. Ab Mitternacht darf erstmals wieder außerhalb gastronomischer Betriebe Alkohol getrunken werden. Auch an Hotspots wie dem Aachener Weiher dürfen sich Menschen unter Einhaltung der Abstands- und Kontaktregeln wieder aufhalten, was zuletzt verboten war.

Bei steigenden Infektionszahlen kann die Stadt Köln jederzeit erneut Verschärfungen anordnen.

Montag, 28. Juni: Inzidenz sinkt weiter leicht

Am Montagmorgen wurde die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln durch das Robert Koch-Institut mit 7,6 angegeben. Innerhalb von 24 Stunden wurden nur drei neue Fälle gemeldet – die Zahl er Gesamtfälle erhöhte sich auf 53.485. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 721.

Sonntag, 27. Juni: Kaum veränderte Inzidenz

Das Robert Koch-Institut meldete am Sonntagmorgen einen nur minimal gesunkenen Inzidenzwert von 8,3. Des Weiteren wurden 14 Neuinfektionen registriert, womit sich in Köln die Gesamtzahl der mit Corona Infizierten seit Pandemiebeginn auf 53.482 erhöht. Neue Todesfälle wurden keine gemeldet.

Samstag, 26. Juni: Inzidenz leicht gesunken

Am Samstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für Köln einen im Vergleich zum Vortag leicht gesunkenen Inzidenzwert von 8,7. Es kamen 13 Neuinfektionen hinzu (Gesamt: 53.468). Todesfälle wurden heute keine gemeldet.

Freitag, 25. Juni: Wieder mehr Neuinfektionen

Am Freitagmorgen meldete das Robert Koch-Institut einen leichten Anstieg der Sieben-Tages-Inzidenz: Es wurden 23 Neuinfektionen für Köln gemeldet, womit der Wert nun bei 9,4 liegt, fast einen Zähler höher als am Donnerstag. Erneut wurde ein Todesfall gemeldet.

Donnerstag, 24. Juni: Termine für alle im Impfzentrum

Kölnerinnen und Kölner, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchten, dürfen dafür ab Samstag einen Termin im Impfzentrum buchen – unabhängig von der Priorisierungsgruppe. Das gilt für alle Impfzentren in NRW, kündigte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf an. Bisher war die Terminvergabe in den landesweit 53 Impfzentren an Alters- und Berufsgruppen gebunden.

Inzidenzwert sinkt weiter

Es sind keine großen Sprünge mehr, doch der Trend bleibt: Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut elf Neuinfizierte mit dem Coronavirus in Köln. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit auf 8,5. Erneut wurde ein Todesfall gemeldet, womit sich die Zahl seit Pandemiebeginn auf 720 erhöht.

Mittwoch, 23. Juni: Sechs neue Corona-Fälle

Auch am Mittwochmorgen meldete das Robert Koch-Instiut eine gesunkene Inzidenz für Köln. Mit sechs neuen Fällen in der Rheinmetropole liegt der Wert nun bei 9,1. Laut Landeszentrum Gesundheit NRW lag der Wert zuletzt Anfang August vergangenen Jahres so niedrig. Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl der mit oder an Corona verstorbenen Kölnerinnen und Kölner beläuft sich damit auf 719.

Dienstag, 22. Juni: Inzidenzwert sinkt unter 10

Nur vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das Robert-Koch-Institut am Dienstagmorgen für Köln – vor einer Woche waren es noch viermal so viele gewesen. Der Inzidenzwert sinkt damit auf 9,8. Es wurde ein neuer Todesfall gemeldet.

Montag, 21. Juni: Erstimpfungen in NRW-Zentren wieder möglich

Am Mittwoch (23. Juni) ab 8 Uhr sollen in den Impfzentren Nordrhein-Westfalens wieder Erstimpfungen gegeben werden. Das hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) nun mitgeteilt. In der kommenden Woche werden rund 80.000 Impfdosen (Biontech) für Erstimpfungen in den Impfzentren zur Verfügung stehen. In der Folgewoche sind es noch einmal 150.000 Dosen. Vom Land NRW werden Köln dafür in dieser Woche 4.000 und in der darauffolgenden Woche 7.000 Impfdosen zur Verfügung gestellt, wie die Stadt Köln gegenüber t-online mitteilte.

Zuletzt konnten aufgrund von Impfstoffmangel lediglich Zweitimpfungen verabreicht werden. Das Angebot gilt zunächst für Personen über 60 Jahre sowie Personen ab 16 Jahren mit Vorerkrankungen, die noch keinen Impftermin über die niedergelassenen Praxen erhalten haben. Ebenso können Beschäftigte von Krankenhäusern und in (teil-)stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Werkstätten für Menschen mit Behinderung einen Impftermin vereinbaren.

"Ich bin froh, dass wir jetzt auch bei den Erstimpfungen in den Impfzentren wieder Tempo machen können", sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Er wies zudem darauf hin, dass nach den Planungen des MAGS bis Ende Juli alle impfwilligen Personen über zwölf Jahren in Nordrhein-Westfalen eine Erstimpfung erhalten können. "Damit hätten wir dann einen weiteren Meilenstein in der Impfkampagne des Landes und auf dem Weg zur Herdenimmunität erreicht", sagt der Gesundheitsminister.