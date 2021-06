Corona-Lage

Inzidenz steigt wieder leicht – Viele Neuinfektionen

10.06.2021, 07:15 Uhr | t-online, dpa, AFP

In Köln steigt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder knapp über die 20er-Marke. Am Sonntag traten weitere Lockerungen in Kraft.

Die Corona-Pandemie bestimmt immer noch den Alltag in der Domstadt. Wie viele Infizierte gibt es? Welche Regeln gelten? Was müssen die Kölnerinnen und Kölner aktuell über die Covid-19-Situation wissen?

Am Donnerstagmorgen wurde vom Robert Koch-Institut eine leicht gestiegene Inzidenz von 20,2 sowie 88 Neuinfektionen gemeldet (Gesamt: 53.155). Ein weiterer Mensch ist an oder mit Covid-19 gestorben, damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 713.

Am Mittwochmorgen meldete das Robert Koch-Institut eine wieder deutlich gefallene Inzidenz von 18,3. Es wurden lediglich zwei Neuinfektionen mit Covid-19 (Gesamt: 53.067) sowie keine weiteren Todesfälle gemeldet.

Die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen sinkt in Köln weiter: Nur 14 neue Fälle meldete das Robert-Koch-Institut am Dienstagmorgen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit auf 23,7.



Insgesamt haben sich damit 53.065 Kölnerinnen und Kölner infiziert. Ein neuer Todesfall wurde gemeldet, die Gesamtzahl erhöht sich damit auf 712.

Am vergangenen Wochenende hatten Polizei und Ordnungsamt viel zu tun, da sich zahlreiche Feiernde am Abend und in der Nacht nicht an die noch bestehenden Corona-Regeln gehalten hatten. "Im Bereich der Ringe ist die Pandemie scheinbar vorbei", kommentierte ein Polizeisprecher im "Kölner Stadt-Anzeiger" ironisch das Verhalten vieler Kölner in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Daraufhin hat der Krisenstab am Montag beraten, wie weiter vorzugehen sei. Man habe sich zunächst gegen eine Verschärfung der Corona-Regeln an Party-Hotspots in Köln entschieden. In der Sitzung des Krisenstabes am Montagmorgen seien sich Polizei und Ordnungsamt einig gewesen, dass die bestehenden Regeln ausreichen würden, so eine Sprecherin der Stadt Köln.

Die Leiterin des Krisenstabes Andrea Blome appellierte an die Vernunft der Kölner. Sie erklärte, was es jetzt brauche, seien "keine neuen Regeln, sondern verantwortungsbewusste Menschen, die sich an die bestehenden Regeln zur Pandemie Bekämpfung halten würden."

Die Verweil- und Alkoholverbote für die Hotspots gelten noch bis zum 14. Juni. Man werde in den kommenden Tagen die Situation beobachten und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt Verschärfungen der Regeln beschließen, sofern dies nötig sei, hieß es aus dem Kölner Rathaus.

Montag, 7. Juni: Inzidenz fällt unter 27

Am Montagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für Köln einen Inzidenzwert von 26,7. Hinzu kommen 20 Neuinfektionen (Gesamt: 53.051). Ein weiterer Mensch ist an oder mit Covid-19 gestorben, damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 711.

In ganz NRW gibt es in den Impfzentren derzeit praktisch keine Erstimpfungen mehr: Grund dafür ist der aktuelle Impferlass, laut Gesundheitsministerium gebe es bis Mitte Juni nur nötige Zweitimpfungen. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker will das nicht hinnehmen und hat sich an Ministerpräsident Armin Laschet gewandt. Er solle den Impfstopp für Köln aufheben und für eine "angemessene Impfstoffversorgung einstehen".

Durch den Impfstopp könnten Personen, die "einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebewältigung leisten", nicht mehr geimpft werden, so Reker. Auch die Impfungen in den besonders betroffenen Stadtteilen will sie aufrechterhalten. Das Land solle diese Besuche durch mobile Teams des Impfzentrums weiter ermöglichen.

35 neue Corona-Infektionen meldete das Robert Koch-Institut am Sonntagmorgen für Köln – der Inzidenzwert sinkt demnach auf 27,6. Insgesamt haben sich nun 53.031 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert. Eine weitere Person ist mit oder an Corona gestorben, die Zahl der Todesfälle erhöht sich damit auf 710.

Nachdem die Inzidenz nun konstant unter 50 gelegen hatte, treten am Sonntag außerdem weitere Lockerungen in Kraft. Unter anderem können sich im öffentlichen Raum beliebig viele Personen treffen, solange sie aus maximal drei Haushalten kommen. Bis zu zehn können es sein, solange sie einen negativen Corona-Test haben. Außerdem darf unter Auflagen die Innengastronomie öffnen, für Veranstaltungen gibt es zudem neue Maximalgrenzen für die Gästeanzahl.

Samstag, 5. Juni: Inzidenz minimal gesunken

Am Samstagmorgen wies das Robert Koch-Institut für Köln eine Inzidenz von 31,1 aus. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 52.996 Fälle gezählt. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet, die Gesamtzahl von 709 blieb unverändert.

Ab Sonntag werden in Köln weitere Lockerungen möglich sein, da der Inzidenzwert nun mehrere Tage hintereinander unter 50 war und somit die nächste vorgesehene Lockerungsstufe in Kraft treten kann.

Freitag, 4. Juni: Zahlen sinken wieder

Nur 26 Neuinfektionen vermeldete das Robert Koch-Institut Freitagfrüh – vor einer Woche waren es am Freitag noch 102 gewesen. Der Inzidenzwert sank deshalb auf nun 32,8. Die Gesamtzahl der Fälle beläuft sich damit auf 52.961. Todesfälle gab es keine neuen.

Donnerstag, 3. Juni: Stagnierende Inzidenz

Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut eine im Vergleich zum Vortag kaum veränderte von Inzidenz von 38,8. Dafür wurden wieder 93 Neuinfektionen registriert (Gesamt: 52.935). Zwei weitere Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich auf 709.

Mittwoch, 2. Juni: Inzidenz wieder minimal gestiegen

Das Robert Koch-Institut wies am Mittwochmorgen eine Inzidenz von 38,1

für Köln aus. Damit ist sie minimal im Vergleich zum Vortag gestiegen. Am Dienstag wurde die Inzidenz mit 35,4 angegeben. Die Gesamtzahl der Fälle erhöhte sich auf 52.842. Innerhalb von 24 Stunden kamen 76 Neuinfektionen hinzu. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um zwei weitere Verstorbene auf 707.

Dienstag, 1. Juni: Inzidenzwert fällt weiter

Am Dienstagmorgen gab das Robert Koch-Institut für Köln einen Inzidenzwert von 35,4 an. Eine Neuinfektion vom Vortag wurde korrigiert, somit liegt die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn Infizierten bei 52.766. Drei weitere Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben, damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 705.

Montag, 31. Mai: Inzidenz sinkt auf 40 – Lockerungen in der Stadt

Am Montagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für Köln einen Inzidenzwert von 40,1. Außerdem wurden 23 Neuinfektionen (Gesamt: 52.767) angegeben. Es kamen wie am Vortag keine neuen Todesfälle hinzu.

Heute dürfen in Köln im Zuge der Lockerungen Museen und Außengastronomie wieder öffnen. Auch die Ausgangssperre tritt außer Kraft. Die Maskenpflicht sowie das Verweil- und Alkoholverbot an bestimmten Plätzen in der Stadt bleiben weiterhin bestehen.

Sonntag, 30. Mai: Inzidenz bleibt weiterhin unter 50

Am Sonntagmorgen gab das Robert Koch-Institut den Inzidenzwert in Köln mit 42,2 an – damit lag er bereits am zweiten Tag in Folge unter der 50er-Marke. So niedrig war die Inzidenzzahl in der Stadt 2021 noch nie. Im Vergleich zum Vortag kamen 63 neue Infektionen hinzu. Die Gesamtzahl der Fälle stieg auf 52.744. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet, die Gesamtzahl der Covid-19-Toten liegt bei 702.

Samstag, 29 Mai: Inzidenz jetzt unter 50 – Lockerungen ab Montag

47 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das Robert Koch-Institut am Samstag für Köln – der Inzidenzwert sinkt damit weiter auf 42,7. Insgesamt beläuft sich die Zahl der Fälle nun auf 52.681. Es wurden zwei weitere Todesfälle genannt, damit sind seit Beginn der Pandemie 702 Kölnerinnen und Kölner mit oder an einer Corona-Infektion gestorben.

Damit ist der Weg nun endgültig frei für Lockerungen ab Montag. Neben der fallenden Ausgangssperre darf die Außengastronomie öffnen, ebenso wie die Museen der Stadt, die ab Montag wieder fürs Publikum öffnen werden.

Freitag, 28. Mai: Ausgangssperre ab Montag wohl außer Kraft

Ab Montag dürfen die Kölnerinnen und Kölner wohl abends wieder länger draußen bleiben: "Wir gehen davon aus, dass auch am morgigen Samstag die Inzidenz unter 100 bleibt", sagte Andrea Blome, Leiterin des Kölner Krisenstabes, am Freitag. "Damit würde die Bundesnotbremse am Montag außer Kraft treten." Dann fiele auch die Ausgangsbeschränkung weg. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 51,8.

Steigt die Inzidenz auch am Samstag nicht wieder über 100, greift in Köln ab Montag Stufe 3 der Corona-Schutzverordnung des Landes. Dann darf zum Beispiel die Außengastronomie wieder öffnen – Gäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein.

Die Maßnahmen hätten Wirkung gezeigt und die dritte Welle sei gebrochen, sagte Blome. Dennoch sei die Pandemie keineswegs vorbei. Die Maskenpflicht und das Verweil- und Alkoholverbot an bestimmten Plätzen in der Stadt blieben deshalb weiter bestehen.

Inzidenz sinkt weiter

Das Robert Koch-Institut hat am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz für Köln von 51,8 ausgewiesen. Am Vortag hatte sie noch bei 52,4 gelegen. Die Zahl der Gesamtfälle stieg auf 52.634.

Innerhalb von 24 Stunden kamen 102 neue Fälle dazu. Eine weitere Person ist gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöhte sich somit auf 700. Zum Vergleich: Am Vortag wurden 69 Neuinfektionen gemeldet.

Aktuell nur Zweitimpfungen im Impfzentrum

Derzeit muss die Stadt Köln angesichts der wenigen Impfstofflieferungen davon ausgehen, dass bis Mitte Juni lediglich Zweitimpfungen im Impfzentrum durchgeführt werden können. Das teilte die Verwaltung mit. Die Stadt appelliert dringend an Land und Bund, die Lieferungen wieder deutlich zu erhöhen. Bestehende Termine für Erstimpfungen können eingehalten werden.

Donnerstag, 27. Mai: Inzidenz sinkt weiter

Der Inzidenzwert für Köln ist auch zum Donnerstag weiter gesunken und liegt nun bei 52,4. Es ist der dritte Werktag in Folge mit einer Inzidenz von unter 100. Für Lockerungen muss sie fünf Werktage in Folge unter 100 liegen.

Das RKI meldetet für Köln 69 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19, die Gesamtzahl der Todesfälle steigt damit auf 699.

Mittwoch, 26. Mai: Inzidenz sinkt unter 60

Der Inzidenzwert für Köln ist laut RKI zum Mittwoch stark gesunken und liegt nun bei 56,3. So niedrig war der Inzidenzwert bislang im gesamten Jahr 2021 nicht. Darunter war der Wert zuletzt am 9. Oktober des vergangenen Jahres gelegen. Außerdem ist die Inzidenzzahl somit den zweiten Werktag in Folge unter 100.

Allerdings weist das RKI auch darauf hin, dass an Feiertagen wie Pfingsten weniger Personen einen Arzt aufsuchen. Dadurch würden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt, somit würden auch weniger positive Fälle gemeldet.

Die Zahl der Neuinfektionen in Köln betrug am Mittwoch laut RKI 30. Für die Stadt wurden außerdem vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet, die Gesamtzahl der Todesfälle steigt damit auf 695.