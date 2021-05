Corona-Lage in Köln

Inzidenz unter 120 – Zukunft von Impfaktion ungewiss

13.05.2021, 14:04 Uhr | t-online, dpa, AFP

Der Inzidenzwert in Köln sinkt seit mehr als zwei Wochen stetig und liegt nun unter 120. Der Rheinboulevard ist am langen Wochenende gesperrt. Wie es mit den Sonder-Impfaktionen weitergehen soll ist weiter unklar.

Anfang Mai starteten die Impfungen in sozial benachteiligten Veedeln – zunächst in Chorweiler, später am Kölnberg in Meschenich. Doch seit vergangenem Samstag liegt die Aktion auf Eis. Der Grund: Kein Impfstoff, das Land hat bislang nichts geliefert – nachdem Gesundheitsminister Laumann auf einer Pressekonferenz 100.000 Dosen für solche Maßnahmen landesweit angekündigt hatte.

Nach wie vor ist unklar, wann etwas davon in Köln eintreffen wird. "Das MAGS (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Anm. d. Redaktion) arbeitet derzeit an einem neuen Erlass", erklärt Stadtsprecher Benedikt Mensing t-online auf Anfrage. "Wir hoffen auf eine zeitnahe Veröffentlichung, um die Impfaktion fortführen zu können."

Der Abwärtstrend bei den Neuinfektionen setzte sich auch am Mittwoch fort: Mit 168 neuen Corona-Fällen liegt die Inzidenz in Köln jetzt bei 119,1. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 50.869 Menschen in Köln mit dem Virus infiziert, 672 sind gestorben – ein Plus von sechs seit dem Vortag.

Vor zwei Wochen war der Inzidenzwert noch bei 214,6 gelegen, nachdem er wenige Tage zuvor bei seinem Rekord von über 250 gelegen hatte.

Der Rheinboulevard wird für das kommende lange Wochenende zeitweilig gesperrt, um großen Menschenansammlungen vorzubeugen, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Das teilte die Stadt am Mittwochnachmittag mit. Die Sperrung gilt mittwochs und freitags von 18 bis 23 Uhr und am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) sowie samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr.

Seit Sonntag ist die Inzidenz in Köln unter dem Grenzwert von 165. Damit könnten die Schulen, sofern die Zahlen nicht wieder steigen, bereits ab kommenden Montag in den Wechselunterricht zurückkehren. Laut dem Infektionsschutzgesetz des Bundes muss der Wert an fünf aufeinanderfolgenen Werktagen darunter liegen, damit die Schulen in der darauffolgenden Woche wieder öffnen können.

Feiertage werden dabei nicht mitgezählt – darum dürfte die endgültige Entscheidung über den Wechselunterricht erst am Samstag fallen. Das liege dann in der Hand des Schulministeriums, sagte eine Sprecherin der Stadt Köln t-online.