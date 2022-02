Seit Donnerstag vermisst

16-jähriger Vermisster tot aufgefunden

15.02.2022, 18:48 Uhr | t-online, cco

Nach tagelanger Suche herrscht nun Gewissheit: Der vermisste Jugendliche aus Bergheim bei Köln ist tot. Taucher fanden den Leichnam des Jungen in einem Weiher des Naturschutzgebiets Ommelstal.

Ein 16-Jähriger aus Bergheim wurde nach vier Tagen Suche tot aufgefunden. Das teilte die Polizei Rhein-Erft-Kreis am gestrigen Abend mit.

Seit Donnerstagabend war der Schüler des Abtei-Gymnasiums in Brauweiler als vermisst gemeldet. Laut Fahndungsaufruf habe der Jugendliche das Gymnasium am Donnerstag vergangener Woche gegen 14 Uhr verlassen. Anschließend sei er, entgegen seiner Gewohnheit, nicht nach Hause gefahren, sondern in einem Bus der Linie 972 in Richtung Bergheim gesehen worden.

Bergheim bei Köln: Auffindesituation deutet auf Suizid hin

Seitdem galt der Junge als vermisst. Jetzt fanden Taucher den Leichnam des Jungen in einem Weiher des Naturschutzgebiets Ommelstal nahe Fliesteden. Die Auffindesituation deute auf einen Suizid hin, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Hinweise auf eine Straftat lägen nicht vor.



Die Angehörigen des Verstorbenen werden derzeit von Polizeiseelsorgern betreut. Die Ermittlungen zu den näheren Todesumständen hat das Kriminalkommissariat 11 in Hürth übernommen.

Hinweis: Hier finden Sie sofort und anonym Hilfe, falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen.