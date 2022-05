Scholz würdigt Flüchtlingshelfer: Besuch bei Verein in Köln

Scholz w├╝rdigt Fl├╝chtlingshelfer: Besuch bei Verein in K├Âln

K├Âln (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat den deutsch-ukrainischen Verein "Blau-Gelbes Kreuz" in K├Âln besucht und dessen Hilfe f├╝r Menschen in der Ukraine und f├╝r Fl├╝chtlinge in Deutschland gew├╝rdigt. "Das ist hier eine sehr bewegende Aktivit├Ąt", sagte er nach seinem Besuch vor Journalisten. Es sei ein "gro├čes ehrenamtliches Engagement", das mit "unglaublicher Professionalit├Ąt" betrieben werde. Scholz traf bei dem Besuch auch auf eine Frauenfu├čballmannschaft, die nach K├Âln gefl├╝chtet war.