Leipzig

RB startet wieder gegen Mainz: Bayern kommt am 4. Spieltag

25.06.2021, 12:54 Uhr | dpa

Neue Saison, alter Auftaktgegner: RB Leipzig startet gegen den 1. FSV Mainz 05 in die nächste Spielzeit der Fußball-Bundesliga. Die Deutsche Fußball-Liga gab am Freitag den Spielplan bekannt. Anders als beim 3:1 vor einem Jahr müssen die Leipziger diesmal zunächst auswärts antreten, was aber auch schon Tradition hat. Bislang musste RB von den fünf Auftaktbegegnungen einer Saison vier auf fremdem Platz bestreiten. Der erste Spieltag ist für den 13. bis 15. August terminiert.

Erster Gegner in der Red Bull Arena ist der VfB Stuttgart in der Zeit vom 20. bis 22. August, ehe es zum VfL Wolfsburg geht. Danach folgt gleich der Bundesliga-Gipfel und ein Wiedersehen mit dem bisherigen Coach Julian Nagelsmann: Am 11. oder 12. September gastiert der FC Bayern München in Leipzig. Weitere herausragende Spiele sind am 11. Spieltag die Heimpartie gegen Borussia Dortmund, am 14. Spieltag die Begegnung beim 1. FC Union Berlin sowie zum Hinrundenabschluss vom 17. bis 19. Dezember das Heimspiel gegen Hertha BSC.

"Mainz und Stuttgart sind spannende Gegner, dann warten direkt die Top-Duelle gegen den VfL Wolfsburg und den FC Bayern München", sagte Neu-Trainer Jesse Marsch, der sich vor allem auf das erste Heimspiel in der umgebauten Arena mit hoffentlich vielen Fans freut. "Wir sind heiß auf die neue Saison und freuen uns auf den Trainingsstart in der übernächsten Woche", betonte Marsch.