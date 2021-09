Leipzig

Polizei bereitet Einsatz zur "Wir sind alle LinX"-Demo vor

17.09.2021, 13:09 Uhr | dpa

Wegen der Demonstration unter dem Motto "Wir sind alle LinX" bereitet sich die Polizei in Leipzig auf einen Großeinsatz vor. Wie die Polizeidirektion am Freitag mitteilte, werden am Samstag neben Einsatzkräften aus Sachsen auch die Bundespolizei sowie Unterstützung aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Leipzig sein. Ein Hubschrauber solle über der Stadt kreisen. Auch Wasserwerfer stünden zur Verfügung.

Zu der Demonstration sind nach Angaben der Stadt 3000 Teilnehmer angemeldet. Es wurde bundesweit mobilisiert. Hintergrund ist der Prozess gegen die Studentin Lina E. und drei Mitangeklagte aus Leipzig und Berlin. Die Generalbundesanwaltschaft wirft ihnen vor, zwischen 2018 und 2020 Menschen aus der rechten Szene brutal attackiert zu haben.

Das Bündnis, das die Demo organisiert, kritisierte am Freitag, dass die Polizei und der sächsische Verfassungsschutz versuchten, ein Bedrohungsszenario aufzubauen. "Wir können darauf nur antworten, dass unser Anliegen legitim und notwendig ist", erklärte das Bündnis.