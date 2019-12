LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Lothar Matthäus zerlegt FC Bayern

10.12.2019

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat einen klaren Grund für die aktuellen Probleme der Bayern ausgemacht. "Die Gegner haben die Angst und die Ehrfurcht vor Bayern München verloren. Selbst wenn Mannschaften in Rückstand geraten, glauben sie noch an einen Sieg und einige schaffen das auch", schrieb Matthäus jetzt in seiner wöchentlichen Sky-Kolumne: "So etwas gab es in der Vergangenheit äußerst selten." Und auch Verteidiger Javier Martinez bekam von Matthäus sein Fett weg. Mehr dazu steht hier...

