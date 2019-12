LIVESport-Tag im Live-Blog

Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern angeblich fix

18.12.2019, 09:54 Uhr | t-online.de

Leroy Sane in zivil: Wegen seiner schweren Knie-Verletzung ist Sané aktuell noch zum Zuschauen verdammt. (Quelle: PA Images/imago images)

Wir wünschen Mario Basler alles Gute zum Geburtstag. Der ehemalige Fußballprofi war von 1996 bis 1999 für den FC Bayern München im Einsatz und hat 78 Spiele absolviert. Insgesamt erzielte er für den Münchner Klub 18 Tore.

Die Verletzungssorgen beim FC Bayern sind vor dem Spiel gegen den SC Freiburg heute Abend ungewöhnlich groß. Gestern Abend teilte der Verein mit, dass neben Leon Goretzka jetzt auch noch Corentin Tolisso wegen muskulärer Probleme ausfällt.



Personalupdate:

Auch @CorentinTolisso ist nicht mit in Freiburg dabei.

Aufgrund muskulärer Probleme ist Coco in München geblieben. #MiaSanMia #packmas #SCFFCB — FC Bayern München (@FCBayern) December 17, 2019

Der Wechsel von Stürmer-Star Leroy Sané zum FC Bayern München ist angeblich in trockenen Tüchern. Das berichten zumindest die Kollegen von der "Sport Bild". Der Angreifer würde demnach am liebsten noch im Winter von Manchester City zu den Bayern wechseln. Ob es tatsächlich so weit kommt, erfahren Sie natürlich zuerst hier im Blog.



