Zwei Spieler verlassen Bayern München II

29.01.2020, 08:37 Uhr | t-online.de, dak

Die zweite Mannschaft des FC Bayern München verliert im Sommer Stürmer Kwasi Okyere Wriedt (25) und Verteidiger Derrick Köhn (20). Wie der niederländische Fußball-Erstligist Willem II Tilburg am Dienstag mitteilte, kommen die beiden Spieler im Sommer und unterschreiben Verträge bis Ende Juni 2023. Wriedt und Köhn sind Stammspieler beim Münchner Drittligisten. Wriedt traf in dieser Saison in 20 Einsätzen 13 Mal, Köhn lief 14 Mal für das Team auf.

