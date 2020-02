LIVESport-Tag im Live-Blog

Thomas Müller "gehört zum FC Bayern wie der Marienplatz zu München"

07.02.2020, 10:09 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Dietmar Hamann rechnet mit einem druckvollen Auftritt des FC Bayern im Bundesliga-Topspiel am Sonntag gegen RB Leipzig. Die Münchner seien durch die späten Gegentore bei ihrem 4:3 im DFB-Pokal gegen 1899 Hoffenheim gewarnt, meinte der ehemalige Nationalspieler. "Möglicherweise war es das Schlechteste für die Leipziger, was passieren konnte", sagte der 46 Jahre alte ehemalige Bayern-Spieler. "Grundsätzlich waren die Bayern bekannt dafür, dass, wenn so etwas passiert ist, es kein zweites Mal passiert."

Der neue FCB-Präsident Herbert Hainer ist begeistert von Thomas Müller. Denn alle Erfolge des FC Bayern in den letzten zehn Jahren seien eng mit Thomas Müller verbunden, sagt er. "Auch in dieser Saison zeigt Thomas seinen großen Wert, insbesondere unter Hansi Flick ist er wieder ein absoluter Leistungsträger." Müller repräsentiere den Verein hervorragend, ergänzt er. "Wäre ich ein Verantwortlicher des FC Bayern, würde Thomas nie woanders spielen. Er gehört zum FC Bayern wie der Marienplatz zu München", sagte Ex-Trainer Jupp Heynckes zu Müllers Karriere-Verbleib. Weitere Informationen gibt's hier.

